Propaganda Live | la proposta di matrimonio di Marco ad Elisa Video

(Di sabato 1 giugno 2019) E' ormai diventato un passaggio imprescindibile dei programmi tv italiani: ladidavanti al pubblico ed alle telecamere. Episodi di questo tipo si erano già verificati in passato, ma mai come in questa stagione che si sta concludendo ci sono stati così tanti uomini che si sono inginocchiati davanti alle loro amate chiedendo loro il fatidico "Vuoi sposarmi?". Giusto per capirci, in questa stagione abbiamo visto proposte a Uomini e Donne, Avanti un altro, La corrida, L'Isola dei Famosi e Vieni da me. Saranno contenti i wedding planner.Il tutto, ovviamente, davanti ad un pubblico in delirio, non appena intuisce che c'è unanell'aria. Succede nei programmi registrati e succede, soprattutto, nei programmi in diretta, dove la reazione della possibile futura sposa gioca ancora di più a favore dell'effetto sorpresa. E, sempre rigorosamente in ...

