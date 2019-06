Golf – Germania Girls Open | splendida doppietta italiana | Emilie Paltrinieri vince

sportfair

(Di sabato 1 giugno 2019) Dominio azzurro in, con due atlete italiane ai primi due posti del torneoAlbaha vinto con 209 (68 71 70 -11) colpi il Germandisputato sulClub St. Leon-Rot nella città tedesca da cui il circolo prende nome. Una vittoria di prestigio che suggella il lancio ufficiale del Progetto “è Donna” per la crescita del numero delle giocatrici in Italia nell’ambito del Progetto Ryder Cup 2022 e conferma la competitività del settore agonistico femminile. Il trionfo azzurro è stato completato dal secondo posto di Benedetta Moresco (210 -10) a pari merito con la tedesca Lydia Volkmer. In evidenza anche Virginia Bossi e Carolina Melgrati, ottave con 213 (-7), seguite da Caterina Don, 15.a con 214 (-6). Ha accompagnato le azzurre l’allenatore Enrico Trentin. Sale a cinque il numero di successi stagionali dei giovani talenti della Nazionale ...