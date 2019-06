TelevideoRai101 : Furlan: governo cambi o mobilitazione - fnpcisler : RT @democratica_web: “Quella del governo Conte è stata una scelta iniqua e sbagliata perché penalizza i consumi di milioni di persone che v… - francycisl : RT @democratica_web: “Quella del governo Conte è stata una scelta iniqua e sbagliata perché penalizza i consumi di milioni di persone che v… -

"Spero che (...) illinea altrimenti insieme a Cgil e Uil valuteremo quali azioni portare avanti". Così la segretaria della Cisl,, a margine della manifestazione dei pensionati in Piazza San Giovanni, a Roma. "I pensionati italiani meritano più rispetto e considerazione da questoe in generale dalla classe politica", ha detto. "Bloccare la rivalutazione anche per assegni netti di 1.200 euro, non rispettando gli accordi sottoscritti dai precedenti governi, è stata una scelta iniqua".(Di sabato 1 giugno 2019)