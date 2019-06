Filippetti Sole 24 Ore a Londra la finanza è convinta di Guardiola alla Juve

ilnapolista

(Di sabato 1 giugno 2019) Simone, il giornalista del24 Ore che questa mattina aveva scritto a proposito della guerra di sponsor che ci sarebbe dietro all’arrivo disulla panchina della, ha twittato ancora a riguardo Aggiornamento su #. A, il mondo della(fund manager investiti in club inglesi quotati) è assolutamente convinto che Pep andra’ntusfc con sostegno @adidas. Massima stima per i colleghi giornalisti sportivi. Buona finale #UCL a tutti. @24ore Confermando le voci che vorrebbero l’Adidas alle spalle di Agnelli per finanziare l’affare Pep Aggiornamento su #. A, il mondo della(fund manager investiti in club inglesi quotati) è assolutamente convinto che Pep andra’ntusfc con sostegno @adidas. Massima stima per i colleghi giornalisti sportivi. Buona finale #UCL a tutti. ...