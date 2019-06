blogo

(Di sabato 1 giugno 2019) Ci sono campioni da milioni di followers e milioni di fatturato; ci sono circuiti internazionali che muovono business invidiabili; ci sono valutazioni in corso per portarli alle Olimpiadi dal 2024: gli sSports sono molto di più di una 'passione per ragazzini' e rappresentano un mercato sempre più in crescita, che imperversa sul web e che la tv cerca, con fatica, di intercettare. Da noi ci provano Italia 1 e DMAX: proprio il canale Discovery debutta con un nuovo spazio dedicato a partire da questa sera,1° giugno, alle 23.15 conalla conduzione. Il già conduttore di Mistero, poi vincitore del GF Vip, aveva assaggiato il ruolo di volto e voce degliper DMAX lo scorso marzo con il racconto dell'ESL Katowice Royale e ora viene confermato perof, un magazine quindicinale - formato a dir poco particolare per la tv - che raccoglierà le novità sul ...

SerieTvserie : Daniele Bossari torna in tv: per lui House of eSports nella seconda serata del sabato di DMAX - TV_Italiana : . @DanieleBossari torna conduttore su @DMAXitalia. Da stasera! ??#eSport - jjb273 : Un minimo di istruzione e sdoganamento. Quasi non ci credo. -