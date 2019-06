Consigli per affrontare al meglio la maturità 2019

Milano - il Consiglio comunale contro il taser per i vigili : Il decreto Sicurezza fortemente voluto dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha stabilito l'avvio della sperimentazione del taser, le pistole elettriche note anche come storditori elettrici o dissuasori elettrici, in dotazione a carabinieri, finanzieri e poliziotti di 12 città italiane (Milano, Napoli, Genova, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi) per un periodo di sei mesi.Alla fase di ...

Calenda ci invita a tavola ma solo se cambiamo look. Abbiamo un Consiglio per lui : Un miracolo, ecco che cos’è stato. Un miracolo a costo zero, Abbiamo speso 30mila euro per la campagna elettorale in tutta Italia, sfidando l’ostracismo dei media salvo poche lodevoli eccezioni, e il pregiudizio dei molti che ci credevano ininfluenti o scomparsi dalla ribalta. Per non parlare di tutta la retorica del voto utile che si è abbattuta su di noi, e non solo su di noi. Dimentichi che si votava per il Parlamento europeo, dove l’European ...

Bambini in Viaggio : i Consigli per la sicurezza di Fondazione Ania e Bambino Gesù : Un numero speciale del magazine ‘A Scuola di Salute’ con i consigli degli esperti per prevenire gli incidenti e usare in...

Sabato Shopping : i Consigli per l’1 giugno : Cara Delevingne x BalmainSergio Rossi + Marta FerriDieselBlackfin IntimissimiO bagKidultLe Sarte PettegoleChimborazo MilanoHavaianasSiamo arrivati a giugno e finalmente la bella stagione sembra iniziare a fare capolino con le prime giornate di caldo e sole. Con l’innalzarsi delle temperature sale anche la voglia di una bella rinfrescata al guardaroba e una proficua sessione di Shopping. Il weekend è senza dubbio il momento ideale per un ...

Bambini in viaggio : i Consigli per prevenire gli incidenti e usare in modo corretto cinture e seggiolini : ‘Mai più Bambini vittime della strada’: è l’impegno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e della Fondazione ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), insieme per promuovere sicurezza e prevenzione assicurando cura e salute dei Bambini. Da questa collaborazione è nato il nuovo numero del magazine digitale ‘A scuola di salute’, interamente dedicato alla sicurezza in auto dei Bambini, tema che riguarda tutte le famiglie italiane. ...

Sedentarietà : i rischi e i Consigli per sconfiggere il problema : La Sedentarietà è una delle condizioni più gravi e nel contempo prevenibili dei nostri tempi. Ecco i rischi derivanti dalla...

Salvini non va al Consiglio dei Ministri. Ecco perché… : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini non andrà al Consiglio dei Ministri convocato per oggi alle 15.30. In molti pensano che questa possa essere una scelta per destabilizzare ancora di più il Governo. Il caso Rixi ha scosso ulteriormente la situazione a Palazzo Chigi, nonostante lo stesso Salvini abbia subito accettato le dimissioni del viceministro alle Infrastrutture. Eppure la motivazione addotto dal leader leghista per giustificare ...

Procura di Roma - inchiesta sulle nomine : perquisizione per Palamara. Indagato Consigliere del Csm : Le perquisizioni nell’ambito delle indagini sulla nomina del nuovo Procuratore di Roma dopo l’uscita di Giuseppe Pignatone. Avviso a comparire per il consigliere del Csm Luigi Spina e per il pubblico ministero Stefano Fava

Palamara - perquisizioni in casa del pm di Roma. Altri due indagati per favoreggiamento : anche un Consigliere Csm : Perquisita dalla guardia di Finanza casa del pubblico ministero Luca Palamara, indagato per corruzione a Perugia. Intanto stanno notificando gli avvisi a comparire a Stefano Rocco Fava, pm della...

Nomine Procura di Roma - perquisizioni per Palamara. Indagato Consigliere Csm : Le perquisizioni nell’ambito delle indagini sulla nomina del nuovo Procuratore di Roma dopo l’uscita di Giuseppe Pignatone

Consigli e rimedi per un frigo efficiente e pulito : Il frigo è uno degli elettrodomestici più importanti presenti in casa, al suo interno conserviamo cibi e bevande che devono...

Pamela Mastropietro - l’attesa per la sentenza per Innocent Oseghale : i giudici sono in camera di Consiglio : I giudici della Corte di assiste di Macerata sono entrati in camera di consiglio alle 14. 45. Secondo il presidente Roberto Evangelisti per emettere la sentenza per la morte di Pamela Mastropietro ci vorranno “alcune ore”. Prima della lettura del dispositivo ci sarà un preavvertimento alle parti di 15-20 minuti. Unico imputato è il 30enne nigeriano Innocent Oseghale, accusato di omicidio, vilipendio di cadavere e violenza sessuale. I ...

Come organizzare il perfetto beauty con tutto l’essenziale? 5 Consigli salva-viaggio! : Ogni partenza che si rispetti prevede due categorie di persone, all’incirca: chi sceglie di portarsi tutto ciò di cui ha bisogno da casa e chi invece preferisce viaggiare leggero, preferendo portare solo lo stretto indispensabile, magari comprando ciò che manca sul posto. Ma sia che tu appartenga alla prima categoria, sia che tu faccia parte della seconda, è utile capire Come organizzare al meglio il beauty da viaggio, per fare in modo che sia ...

Smartphone : i cinque Consigli per evitare che diventi una dipendenza : L’85% degli adolescenti usa quotidianamente il telefonino, il 53% anche a scuola. E in media si perdono sei ore e mezza di sonno a settimana a causa degli Smartphone. Un Position Statement presentato al congresso italiano di Pediatria aiuta i genitori a evitare che il telefono...