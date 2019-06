Brindisi | pugni e schiaffi alla ex perché lo ha lasciato | arrestato 18enne

Blastingnews

(Di sabato 1 giugno 2019) La Squadra Mobile dinella giornata di ieri, 31 maggio 2019, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un ragazzo di 18 anni, le cui generalità non sono state ovviamente rivelate. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale il giovane avrebbe aggredito più volte la sua ex ragazza, una giovanissima del posto.stessa il ragazzo avrebbe sferratoe calci, e le ha distrutto anche il telefono cellulare. L'ira del giovane è scaturitalo stesso non accettava la fine della loro storia. Si erano conosciuti lo scorso anno Tutto sarebbe cominciato lo scorso anno, nel 2018 quindi, quando i due si sono conosciuti. In breve tempo però quella che doveva essere una bella storia, si è trasformata in un incubo per la giovane ragazza. Infatti, stando a quanto riferiscono dQuestura, sin da subito il ragazzo ha mostrato di essere molto geloso nei ...