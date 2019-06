7 Chili in 7 Giorni film stasera in tv 1 giugno | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

7 chili in 7 giorni è il film in tv sabato 1 giugno 2019 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. 7 chili in 7 giorni film in tv: cast e scheda GENERE: Commedia ANNO: 1986 REGIA: Luca Verdone CAST: Carlo Verdone, Renato Pozzetto, Silvia Annichiarico, Fiammetta Baralla, Franco Diogene, Lella Fabrizi, Monica Gioia, Salvatore Porcaro, Tiziana Pini, Annabella Schiavone DURATA: 112 Minuti 7 chili in 7 giorni film in tv: trama Laureati in medicina con il minimo dei voti, due amici mettono su una casa di cura per obesi, riattando un magnifico casale campagnolo circondato da boschi. I due assicurano che il dimagrimento è garantito. E infatti la dieta si basa sul digiuno totale, a parte un intruglio verdastro di ...

