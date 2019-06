2 giugno | la parata delle defezioni I generali | no a chi umilia i soldati E Meloni | io

2 giugno - la parata delle polemiche tra assenti ed esclusi : La protesta dei Generali ex capi di stato maggiore: diserteranno la parata in segno di protesta contro le politiche di...

Parata del 2 giugno - 43enne accoltella un ufficiale e grida : “Ho un microchip nel corpo impiantato dai servizi segreti” : Si chiama Elena Cazacu la donna che questa mattina, a Ravenna, ha aggredito con un coltello un ufficiale della Guardia Costiera, il capitano di vascello Diego Tomat, ferendolo durante le prove, che erano appena finite, della cerimonia della Festa della Repubblica a Ravenna, in piazza del Popolo. La 43enne ha doppio passaporto, italiano e romeno: le vengono contestati i reati di tentato omicidio, lesioni personali aggravate dal fatto che ...

Giorgia Meloni umiliata dalla Trenta : "Non mi ha invitata alla parata del 2 giugno". FdI - affronto alla Patria : Non c'è solo la rivolta di tre generali in pensione, Vincenzo Camporini, Mario Arpino e Dino Tricarico, ad agitare la parata del 2 giugno. Al gran rifiuto dei militari di sfilare alle cerimonie ufficiali della Festa della Repubblica in aperta polemica con il "vuoto pacifismo" del ministro dell Difes

Due giugno - accoltella un ufficiale alle prove della parata : «Mi hanno impiantato un microchip» : Una donna di 43 anni, Elena Cazacu, è stata arrestata questa mattina a Ravenna per aver aggredito con un coltello un ufficiale della Guardia Costiera, il capitano di vascello Diego Tomat,...

I generali contro la parata del 2 giugno : “L’esercito è maltrattato - non andiamo” : Tre generali contro il ministro della Difesa Elisabetta Trenta: «Non saremo alla parata del 2 giugno», annunciano. Per la ministra, sotto attacco di Matteo Salvini sui porti e anche del suo sottosegretario Angelo Tofalo del M5S, le grane sembrano non finire mai. Il gesto con la mano «Peace&love» fatto giovedì in Senato per rispondere a una provocaz...

La rivolta dei generali : "Non andiamo alla parata del 2 giugno" : “alla parata non ci sarò, attendo un clima più sereno”, con queste parole - affidate all’AdnKronos, il generale Mario Arpino - già capo dello Stato della Difesa - annuncia che non parteciperanno al tradizionale evento del 2 giugno. Non è il solo ad aver preso questa decisone: con lui ci sono Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica, e Leonardo Tricarico, anche lui in ...

2 giugno - generale Camporini diserta la parata per protesta : “Governo disattento su Difesa” : Il generale Vincenzo Camporini ha annunciato che diserterà la cerimonia del 2 giugno per protesta nei confronti del governo: " troppe le disattenzioni del governo nei confronti dei temi della Difesa, a partire dalla perdurante mancata presentazione del 'decreto missioni', dalla sostanziale paralisi delle attività amministrative per l'ammodernamento dei mezzi"Continua a leggere

L'inappropriata retorica della parata militare del 2 giugno : Il prossimo 2 giugno, per festeggiare la festa della Repubblica, si terrà l’ennesima parata militare, appena stemperata dalla modesta presenza di una piccola componente civile: un gruppetto di sindaci, un po’ di personale non armato, qualche ragazzo e ragazza del servizio civile.E nonostante la buona volontà della ministra Trenta - che dedica la sfilata di quest’anno al tema dell’inclusione - la parata ...

Parata 2 giugno 2019 : programma - orari e percorso a Roma : Parata 2 giugno 2019: programma, orari e percorso a Roma Come di consueto, la Parata del 2 giugno per la Festa della Repubblica Italiana si svolgerà a Roma. L’evento, assieme alla deposizione di una corona d’alloro al Milite Ignoto all’Altare della Patria, fa parte delle manifestazioni dedicate all’importante giornata celebrativa nazionale. La data scelta non è casuale ma ricorda il referendum istituzionale del 2 ...