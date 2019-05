Stiamo giocando con il fuoco

huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) “Siamo un Paese con capacità straordinarie, ma oggicon ildella nostra credibilità. E il tempo per cambiare rotta potrebbe essere inferiore rispetto a quello che crediamo”. In una lunga intervista sul Foglio il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, dà giudizi taglienti sul modo di operare in economia da parte di questo governo. Ed è preoccupato:Quando dico di non scherzare con ilnon mi riferisco a qualche concetto astratto, bensì a un dato purtroppo drammatico che è quello relativo allo stato di salute della fiducia italiana - dice Bonomi al Foglio-. E’ ormai un anno che chi guida il nostro paese offre con buona continuità ragioni per terrorizzare chi ogni giorno deve decidere se investire o meno in Italia.Bonomi parte dallo spread, ma non solo. “Il termometro che misura ogni ...

