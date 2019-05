Sarri se ne sbatte di tutti | anche dei sarristi

ilnapolista

(Di venerdì 31 maggio 2019) Non è mai stata la tuta. E nemmeno la mezza sigaretta spenta, succhiata nell’attesa di potersela davvero fumare. Non sono mai stati gli occhiali che scivolano sul naso imperlato di sudore, ricomposti con un gesto impacciato da secchione al liceo. E forse nemmeno quel dito medio ai tifosi della Juve che sputavano al pullman del Napoli. È per le parole che Maurizioalla Juve, ancor prima di una voce, è già una condanna per i napoletani, la maledizione di un ideale, o di un idolo idealizzato. È con le parole, se non con le opere, a stento con le omissioni, chesi è negato la benedizione altrui per un possibile – chissà, probabile – scatto di carriera a Torino. Le parole seminate in passato sui social, in conferenza stampa, nelle interviste. Ancor prima di esser vero,alla Juve a Napoli è già un peccato nelle intenzioni, nella forma che di questi tempi si fa ...

