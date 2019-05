Napoli-Veretout | Gazzetta | “Accordo imminente | sarà il secondo acquisto azzurro I

Gazzetta : Il Napoli punta a chiudere Veretout. Giuffredi tratta con i viola per 17 milioni : Il Napoli ha deciso di chiudere l’affare Veretout in fretta, come scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta di oggi. Ieri il presidente De Laurentiis e Giuntoli hanno parlato con Giuffredi che oltre ad essere il procuratore del calciatore cura anche gli interessi di Hysaj e Mario Rui. È lui l’uomo chiave per chiudere con la Fiorentina. La richiesta della società è già scesa da 25 a 22 milioni, ma Aurelio vorrebbe arrivare a 17. C’è ...

Hysaj e Mario Rui – L’agente a Radio Marte : “Difficilmente il Napoli troverà di meglio. Su Veretout…” : Il procuratore dei terzini azzurri Hysaj e Mario Rui, Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Marte ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito al futuro dei suoi assistiti. Hysaj e Mario Rui – Le dichiarazioni di Giuffredi non lasciano molto spazio all’interpretazione. Le parole dell’agente non nascondono delusione per le critiche verso i terzini. “Elseid Hysaj criticato? Voglio ricordare a tutti che con Sarri ...

Calciomercato Napoli - Di Lorenzo + Veretout : l’agente conferma : “Di Lorenzo primo acquisto del Napoli? Ci sei andato molto vicino! Manca ancora qualche giorno e quando si parla di mercato tutto può succedere”. Sono le dichiarazioni di Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo, intervenuto ai microfoni di Radio Marte. “Concorrenza? Quando dico che nel calcio non si sa mai è perché ci sono tante squadre su Di Lorenzo e Corsi ha voluto un paio di giorni per riflettere bene. I giorni ...

Napoli - Veretout visiona l’appartamento di un azzurro : sliding doors? Il retroscena : Napoli, Veretout visiona l’appartamento di un azzurro: il retroscena Napoli, Veretout visiona l’ appartamento in Città dove attualmente risiede un azzurro. Parliamo di Mario Rui. I due giocatori hanno entrambi Giuffredi come agente e le voci sul passaggio del centrocampista dalla Fiorentina al Napoli, si rincorrono da alcune settimane. A rivelare il retroscena sulla visita a Napoli di Lady Veretout è Il Corriere dello ...

Veretout – Napoli - le ultime : Jordan Veretout è vicino al Napoli. La notizia rimbalza anche dalla Francia e trova conferme in Italia. L’ultima, via Twitter, arriva da Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma ed esperto di mercato, che spiega: L’arrivo di Veretout al Napoli, tenuto in piedi da una trattativa che dovrebbe entrare nel vivo appena la Fiorentina avrà chiuso i conti con il campionato, sembra essere legata al futuro di Allan, che dovrebbe ricevere ...

FOTO – Napoli-Veretout - l’indizio social della moglie : a chi ha messo like la bellissima wag : Napoli-Veretout, l’indizio social della moglie: Napoli-Veretout, l’ indizio social della moglie. Dimmi chi segui e ti dirò dove andrai. Un motto che si addice perfettamente all’ era moderna, con i social network che sembrano sempre più un libro aperto per ciò che concerne i sentimenti e gli umori di calciatori, vip e personaggi dello spettacolo in generale, che sempre più mostrano idee e progetti futuri dai propri profili ...

Calciomercato Napoli - Tuttosport – Trippier e Veretout - spunta una contropartita tecnica per uno dei due : Calciomercato Napoli, Tuttosport – Una possibile contropartita per Trippier e Veretout Calciomercato Napoli, per Trippier e Veretout, il club azzurro può giocarsi la carta Diawara come contropartita tecnica. Il 21enne centrocampista ex Bologna non ha brillato durante la sua permanenza all’ ombra del Vesuvio. Quindi Ancelotti potrebbe avallare una sua cessione. Ne parla l’ edizione odierna di Tuttosport. “La garanzia ...

RepFi : Il Napoli vuole inserire Diawara nell’affare Veretout. La Fiorentina non ci sta : L’edizione Fiorentina di Repubblica scrive della deludente stagione di Jordan Veretout: La seconda stagione in viola, per Veretout, è stata tutt’altro che in ascesa. Pioli ha dovuto adattare il francese davanti alla difesa, dopo l’addio di Badelj, sacrificando le sue doti in fase offensiva e chiedendo al giocatore maggiore attenzione nelle fasi di interdizione. Meno fantasia, più equilibrio. Rendimento in calo, realizzazioni dimezzate ...

I tifosi della Fiorentina insultano Veretout : è del Napoli : Roma, 6 mag. – L’Empoli e’ riuscito ad imporsi a sorpresa sulla Fiorentina grazie alla rete messa a segno da Diego Farias al 54′. A portare sfortuna potrebbe essere stata un’immagine poco felice pubblicata dai Viola sui social. Per sponsorizzare la partita contro gli avversari toscani, la Fiorentina aveva pubblicato una foto che ritrae Veretout nel gol decisivo sbagliato a Bergamo, nella semifinale di Coppa ...

Calciomercato Napoli - Venerato : “Accordo con Veretout. Offerta per Trippier. Su Lazzari - Mandy e Rodrigo…” : Calciomercato Napoli, il punto di Ciro Venerato sulle possibili operazioni: Calciomercato Napoli. Nella giornata di ieri Il Mattino ha annunciato l’ accordo tra il Napoli ed il centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout. Un’ indiscrezione confermata anche da Ciro Venerato. Il giornalista ed esperto di mercato della RAI, intervenuto ai microfoni di Goal Show, trasmissione televisiva in onda su TV Luna, ha fatto anche il ...

Gianni di Marzio : “Il Napoli ha preso un campione a parametro zero! Meglio Bakayoko che Veretout. Eventuale cessione di Koulibaly prenderei…” : Di Marzio sul calciomercato azzurro Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli è intervento a Radio Marte, nel corso di ‘Marte Sport Live’ ecco quanto ha dichiarato: “Quanto vale Insigne? È un talento dal punto di vista tecnico, giocando in un ruolo diverso ha anche fatto tanti gol. Parliamo di un esterno, ancora giovane, lo può prendere una squadra che pratica il 4-3-3, ma si discute il suo momento che è calante. Si ragiona ...

Calciomercato Napoli - Veretout ha detto di sì agli azzurri : Calciomercato Napoli, VEREOUT arriva dalla Fiorentina – Inizia a prendere forma il Napoli del futuro. La stagione attuale non è ancora terminata ma in casa azzurra si sta pensando a come rinforzare la squadra che allenerà Ancelotti nell’annata 2019/2020. Il primo colpo di Guintoli è il francese della Fiorentina Jordan Veretout, il centrocampista da due […] L'articolo Calciomercato Napoli, Veretout ha detto di sì agli azzurri ...

Napoli - il primo colpo sarà Veretout : accordo con la Fiorentina : Jordan Veretout si appresta a sbarcare al Napoli, il club partenopeo sembra aver trovato l’accordo con la Fiorentina Jordan Veretout potrebbe essere il primo acquisto del Napoli per la prossima stagione. Il centrocampista della Fiorentina sembra essere l’uomo prescelto per colmare il vuoto lasciato da Marek Hamsik, partito alla volta della Cina nel mese di febbraio. Secondo ‘Il Mattino’, il club partenopeo avrebbe ...

Il Mattino annuncia : “Napoli - è Veretout il primo rinforzo : accordo totale con il regista viola. I dettagli : Il Mattino annuncia: “Napoli, è Veretout il primo rinforzo: Il Napoli ha individuato quello che probabilmente sarà il primo acquisto della prossima sessione estiva di calciomercato. Ne parla l’ edizione odierna de Il Mattino: “De Laurentiis e Giuntoli attendono il semaforo verde della Fiorentina per Jordan Veretout: nel casting per il nuovo centrocampo azzurro, c’è già il nome del primo vincitore ed è quello del ...