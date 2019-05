Napoli | l’annuncio di Hysaj | “La mia avventura in azzurro è finita | ora voglio provare a

forzazzurri

(Di venerdì 31 maggio 2019), l’annuncio di: Calciomercato, l’annuncio di. L’ esterno destroanticipa le sue intenzioni di lasciare il club partenopeo nella prossima stagione. Il terzino destro ex Empoli parla di addio ai microfoni all’emittente albanese Supersport. Di seguito l’annuncio di. “Il mio tempo aè finito. Mi sento pronto per iniziare una nuovaperché ho bisogno di cambiare. Non sono il tipo a cui piace stare sempre nella stessa squadra e nello stesso ambiente e dire che mi trovo bene e non desidero più niente.fare nuove esperienze, conoscere un paese nuovo, gente nuova e una squadra nuova che magari mi permetta di vincere qualcosa. Gli anni aper me sono finiti e spero di trovare una squadra che mi dia ciò di cui ho bisogno”, ha detto. L’ esterno albanese ha parlato anche dell’ ...

