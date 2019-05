Maltempo in Toscana | distrutti 1 000 quintali di ciliegie | annata compromessa

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) Non si arresta la pioggia che in queste settimane e, con particolare violenza, in questi ultimi giorni, sta mettendo in grave pericolo le colture toscane e la disponibilità di alcuni prodotti. I trattori affondano nel fango dei campi allagati, non permettendo di lavorare. “Ilnon ci permette di effettuare i trapianti di pomodoro, melone e anguria. E questo, oltre a determinare un calo della produzione futura, impone fin da subito alle aziende agricole la perdita degli investimenti sostenuti per acquistare le piantine da mettere a dimora” dichiara Antonio Tonioni, presidente della sezione Ortofrutta di Confagricoltura. Le cose non migliorano neanche sul fronte delle colture già avviate, in particolare quelle del settore frutta. “L’eccessiva umidità di questo periodo ha fatto prolificare gli afidi, che attaccano i germogli, e le malattie fungine, ...

