Giro | nella 19^ tappa si rivede Chaves | Lopez guadagna terreno in classifica

Giro d’Italia – Chaves in estasi dopo il successo nella 19ª tappa : “i sogni a volte si realizzano” : Il corridore colombiano ha parlato subito dopo la conclusione della diciannovesima tappa, vinta davanti a Vendrame e Antunes Esteban Chaves vince la diciannovesima tappa del Giro d’Italia, la Treviso-San Martino di Castrozza, lunga ben 151 km. Il colombiano della Mitchelton-Scott si impone in solitaria con dieci secondi su Andrea Vendrame dell’Androni-Giocattoli e dodici sul portoghese Amaro Antunes del CCC Team, impotenti ...

Giro d’Italia 2019 - Paolo Slongo : “Nibali deve arrivare a 50? da Carapaz per giocarsela nella cronometro” : La diciottesima tappa del Giro d’Italia 2019 è andata in archivio con il successo a sorpresa di Damiano Cima, bravissimo ad anticipare lo sprint dei velocisti dopo una fuga di quasi 200 km. Da domani a domenica si scatenerà però una battaglia furibonda per la conquista della maglia rosa, attualmente saldamente tra le mani di Richard Carapaz. L’ecuadoriano dovrà guardarsi da Vincenzo Nibali, staccato di 1’54” ed ...

Giro d'Italia - Damiano Cima beffa i velocisti nella diciottesima tappa : Doveva essere l’ultima sfida tra i velocisti ed invece nella tappa di Santa Maria di Sala, la diciottesima del Giro d’Italia, l’ha spuntata uno dei coraggiosi fuggitivi partiti all’attacco nelle fasi iniziali. A vincere è stato Damiano Cima, 25enne bresciano della Nippo Fantini, uno dei corridori più presenti nelle fughe da lontano in queste tre settimane di corsa. Il finale della corsa è stato palpitante: Cima è stato l’unico dei tre fuggitivi ...

Giro d'Italia - oggi arrivo in salita nella culla italiana del biathlon : su Rai2 alle 14 : 30 : 24 ore dopo l’estenuante frazione alpina comprendente il Mortirolo, la 102esima edizione del Giro d’Italia proseguirà questa mattina, mercoledì 29 maggio, con la diciassettesima tappa, da Commezzadura ad Anterselva (181 km), per un’altra prova che presenterà un profilo altimetrico interessante, comunque molto impegnativa oltre che importante per i big in ottica della classifica generale. Graduatoria che alla vigilia della tappa di oggi vede al ...

Giro d’Italia : tappa a Ciccone - Nibali secondo nella generale : L'abruzzese Giulio Ciccone (TrekSegafredo) ha conquistato la 16esima tappa del Giro d'Italia, 198 km da Lovere a Ponte di Legno. L'azzurro ha preceduto in uno sprint ristretto il ceco Jan Hirt compagno di fuga sul Mortirolo. Terzo l'italiano Masnada, quarto a 1'40" uno straordinario Vincenzo Nibali, che ha mandato in crisi Primoz Roglic, su cui ha guadagnato oltre 1': il messinese scavalca lo sloveno e si porta al 2° posto della classifica ...

Giro d’Italia 2019 : Vincenzo Nibali e la sfida della sedicesima tappa. Lo Squalo nella terza settimana vuol fare la differenza : Secondo Adriano De Zan, tappe di questo genere ci sarebbero rimaste nel cuore e nel cervello. Da osservatori interessati ce lo si augura fortemente perché la Lovere-Ponte di Legno di 194 chilometri, sedicesima stage di questo Giro d’Italia, ha tutti i crismi di lasciare un segno. In teoria, questa sarebbe dovuta essere la “Stella Polare” della Corsa Rosa ma il taglio obbligato del Gavia per il maltempo ha un po’ abbassato ...

Giro d’Italia 2019 : Vincenzo Nibali e la sfida della sedicesima tappa. Lo Squalo nella terza settimana vuol fare la differenza : Secondo Adriano De Zan, tappe di questo genere ci sarebbero finite nel cuore e nel cervello. Da osservatori interessati ce lo si augura fortemente perché la Lovere-Ponte di Legno di 194 chilometri, sedicesima stage di questo Giro d’Italia ha tutti i crismi di lasciare un segno. In teoria, questa sarebbe dovuta essere la “Stella Polare” della Corsa Rosa ma il taglio obbligato del Gavia per il maltempo ha un po’ abbassato ...

Giro d’Italia 2019 - possibili scenari tattici ed alleanze nella terza settimana. Possibili attacchi da lontano nei tapponi alpini : Siamo giunti al momento decisivo. Domani, con la sedicesima tappa, scatta la terza ed ultima settimana del Giro d’Italia 2019: tutto pronto per la battaglia finale che porterà fino a Verona, dove con la cronometro conclusiva si assegnerà il Trofeo Senza Fine. Sarà uno scontro diretto tra i big, che non si potranno più nascondere e saranno costretti ad attaccare su tutte le montagne alpine. Quali saranno i Possibili scenari tattici e le ...

Giro d’Italia – Doppietta italiana nella 15ª tappa - a Como trionfa Cataldo : splendida prestazione di Nibali : Dario Cataldo trionfa sul traguardo di Como: splendida vittoria di tappa per l’italiano della Movistar, Nibali accorcia le distanze da Roglic 232km di pure emozioni oggi nella 15ª tappa del Giro d’Italia: al termine della Ivrea-Como è stato Dario Cataldo ad alzare le braccia al cielo per una splendida vittoria. Il ciclista italiano dell’Astana si è lasciato alle spalle il connazionale Cattaneo nella volata finale dopo una ...

Giro d’Italia – Carapaz non sta nella pelle : “un sogno indossare la Maglia Rosa - la prima per il mio Paese” : Il corridore della Movistar ha analizzato l’andamento della quattordicesima tappa, vinta davanti a Yates e Nibali Il corridore ecuadoriano Richard Carapaz ha vinto la quattordicesima tappa del centoduesimo Giro d’Italia, da Saint-Vincent a Courmayeur di 131 km. Lapresse Un successo che gli permette di indossare la Maglia Rosa, precedendo in classifica generale Roglic e Nibali. Per la prima volta nella storia, un corridore ...

Giro d’Italia 2019 - fuga bidone nella Cuneo-Pinerolo! Classifica ribaltata - Jan Polanc spaventa i favoriti! : fuga bidone in corso al Giro d’Italia 2019, la Cuneo-Pinerolo sta riservando grandissime sorprese: 25 uomini sono andati all’attacco in avvio della dodicesima tappa e hanno guadagnato un vantaggio massimo di addirittura 15 minuti. Gli atleti sono andati via di comune accordo, il gruppo ha lasciato fare e il margine dei coraggiosi di giornata è salito a dismisura: qualche uomo quasi sicuramente arriverà al traguardo e verosimilmente ...

Giro d’Italia 2019 - fuga bidone nella Cuneo-Pinerolo! Classifica ribaltata - Jan Polanc spaventa i favoriti! : fuga bidone in corso al Giro d’Italia 2019, la Cuneo-Pinerolo sta riservando grandissime sorprese: 25 uomini sono andati all’attacco in avvio della dodicesima tappa e hanno guadagnato un vantaggio massimo di addirittura 15 minuti. Gli atleti sono andati via di comune accordo, il gruppo ha lasciato fare e il margine dei coraggiosi di giornata è salito a dismisura: qualche uomo quasi sicuramente arriverà al traguardo e verosimilmente ...

Ewan è il più veloce nella virgola dei ricordi del Giro : Caleb Ewan ha vinto in volata la undicesima tappa del Giro d'Italia 2019, la Carpi-Novi ligure, 221 km. Al secondo posto si è piazzato Arnaud Démare, terzo Pascal Ackermann che precede Elia Viviani. Valerio Conti è ancora in maglia rosa. Una doppia virgola tracciata in rosa sulla carta stradale.

Giro d’Italia 2019 : Valerio Conti difende bene la maglia rosa nella cronometro e il suo sogno continuerà fino alle Alpi : L’obiettivo oggi era uno solo, difendere la maglia rosa e Valerio Conti lo ha centrato. nella cronometro di San Marino il corridore della UAE-Team Emirates è riuscito a gestire bene lo sforzo in una tappa molto impegnativa, soprattutto per il diluivo sotto cui ha corso. Primoz Roglic faceva paura, ma il 26enne laziale è riuscito a limitare bene i danni. Infatti il suo distacco di 3’34? dallo sloveno è certamente elevato, ma come ha dichiarato ...