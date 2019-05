È stato arrestato il capitano di una delle due barche coinvolte nello scontro di

È stato arrestato in Francia Josu Ternera - ex leader dell’ETA - latitante dal 2002 : È stato arrestato in Francia Jose Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, meglio noto come Josu Ternera, ex leader dell’ETA, sigla del gruppo terrorista basco Euskadi Ta Askatasuna (Paese basco e libertà). Ternera, che era latitante da 17 anni, è stato arrestato nel corso