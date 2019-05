Detenuto picchiato | gip di Piacenza respinge archiviazione per due agenti e chiede

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) Il gip del tribunale diha disposto l’imputazione coatta nei confronti di due dei tredella polizia penitenziaria del carcere diaccusati di lesioni aggravate nei confronti di unmarocchino. Il giudice ha respinto per loro la richiesta diavanzata dal pm Emilio Pisante che ora dovrà riformulare il capo di imputazione. Prosciolto invece il terzo agente coinvolto. Sotto accusa ci sono l’ex comandante della polizia penitenziaria e un ispettore. Lo straniero, ora espulso dall’Italia, ma all’epocaper una pena di 9 anni e 4 mesi per violenza sessuale nei confronti di due ragazze, aveva denunciato di essere stato trascinato fuori dalla propria cella e pestato, portando come prova i filmati delle telecamere di sicurezza. Il fatto risale al 2016. L'articolo, gip diper due...

