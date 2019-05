“Ci vedono!” GF | Gennaro e Francesca | la passione ora è incontenibile

caffeinamagazine

(Di venerdì 31 maggio 2019) TraLillio eDe André l’attrazione è stata evidente sin dal primo giorno del Grande Fratello. E se in un primo momento lei è sembrata reticente perché evidentemente ancora ferita dal comportamento dell’ex fidanzato, dopo aver chiuso definitivamente con lui, è sempre più vicina al bel napoletano. Lunedì notte, dopo la diretta, i due si sono anche nascosti sotto a un piumone e non è chiaro se si siano baciati o meno ma di certo c’è che sono scattati abbracci, coccole e tante carezze. Dopo la paparazzata di Giorgio e un’altra donna e soprattutto il confronto con lui nella Casa,sembra essere sul punto di lasciarsi andare con, che invece non ha mai nascosto di essere molto preso. A fare il tifo per la coppia anche Fabrizia, sorella di: “Spero chesi avvicini a”, ha dichiarato a ‘Mattino 5’, ...

LegaSalvini : I sinistri non ci vedono piú dalla rabbia e si spingono a dare indicazioni pubbliche errate per ottenere l’annullam… - Linkiesta : 'Mi fa indignare come la disabilità, nelle mani della politica, diventi spesso uno strumento per innescare guerre t… - SkywalkerMarti : @Mario28457713 Mi butto in acqua e inizio a nuotare sperando che qualche squalo sia preso male e mi scambi per un q… -