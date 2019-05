Bolzano | classifica sessista dei compagni di classe Le ragazze | “Ma chi sono per

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) Unadellegiudicate più carine dal titolo “Figadvisor, dalla più alla meno bombabile”. Tutto scritto su un foglio poi consegnato alle dirette interessate con tanto di voto. Ma l’episodio avvenuto al Liceo classico Carducci diha suscitato l’indignazione delleche hanno affisso una lettera alla porta del preside e delle classi. “La nostra essenza — si legge nella nota riportata dal Corriere del Veneto — viene annullata in un singolo numero, veniamo valutate con giudizi pesanti in base all’estetica e a quanto siamo curate quel giorno. Ogni difetto diventa motivo di scherno ma quello che ci chiediamo è chi siano i nostriper permettersi di giudicarci in questo modo? Siamo stufe di questo atteggiamento e chiediamo si avvii una riflessione”. La lettera è stata scritta dopo un confronto col preside, Andrea ...

