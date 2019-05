X Factor 13 | Sfera Ebbasta in giuria | tramontate le ipotesi Joe Bastianich e Achille Lauro

blogo

(Di giovedì 30 maggio 2019) Mentre le registrazioni delle prime Audizioni con la nuovadi Xsono state rinviate a data da destinarsi, nei quartier generali di Sky e di Fremantle proseguono altre "audizioni"... quelle per i giudici. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su IlFattoQuotidiano.it, sarebberoleJoe, che fino a pochi giorni fa venivano dati per certi.L'unica certezza, al momento, è rappresentata da. Il trapper campione di vendite sarà uno dei giudici della prossima edizione del talent.avrebbe dovuto sedersi dietro al bancone di SkyUno anche un anno fa, ma un presunto veto posto da Fedez aveva fatto cadere nel nulla l'. Fremantle l'aveva opzionato anche per l'attuale stagione di The Voice of Italy, ma la Rai si è messa di mezzo e anche in quell'occasione tutto era sfumato (con numerose polemiche).prosegui la ...

