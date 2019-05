Scoperti alimenti in grado di rallentare la digestione degli zuccheri e abbassare la

Alimenti : Scoperti nei formaggi trentini batteri autoctoni antistress : formaggi trentini anti-stress? Una recente ricerca scientifica, condotta dalla Fondazione Edmund Mach (Fem) di San Michele all’Adige, ha messo in luce gli effetti benefici di alcuni ‘batteri trentini‘ identificati in formaggi a latte crudo prodotti in provincia di Trento. I due superbatteri Streptococcus thermophilus 84C e Lactobacillus brevis DSM 32386, registrati in una apposita banca dati e ora di proprietà Fem, sono in grado di ...