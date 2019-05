Scarpe e diamanti | le regole che Kate rispetta e Meghan spesso infrange

ilgiornale

(Di giovedì 30 maggio 2019) Sandra Rondini Se la Duchessa di Cambridge un giorno sarà Regina, quella del Sussex resterà una sua subalterna e nulla può cambiare questo status quo.si ribella come può,ndo il protocollo suie indossando sempre tacchi a spillo perchè è molto più bassa rispetto aNon c'è alcun dubbio riguardo alla vastità e preziosità dell'invidiabile collezione di gioielli reali di cuiMiddleton eMarkle possono disporre, a patto di seguire lereali.Tra anelli, tiare, orecchini e bracciali in ogni tipo di pietra preziosa non c’è che l’imbarazzo della scelta, solo che esistono specifichesull'indossare i gioielli e dipendono dall’occasione e dal momento della giornata. A entrambe le Duchesse è proibito indossaredurante il giorno perché troppo appariscenti e vistosi e più adatti a eventi mondani serali.SeMiddleton si è ...

5courios : @silviy_silvia Schiacciare una merda non ne toglie l' odore , anzi . E poi ti rimane attaccata alle scarpe . Con tu… -