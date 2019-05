Pronostico Gazelec Ajaccio vs Le Mans | Playoff Ligue 2 | 02-06-2019 e Formazioni

lanotiziasportiva

(Di giovedì 30 maggio 2019)2, finale di ritorno, analisi,di-Le, domenica 2 giugno. Consigli per la tua scommessa vincente.Il primo round della finaledi2 se lo è aggiudicato il, vittorioso martedì sera a Leper 1-2. La squadra ajaccina ha aperto le marcature nella prima frazione di gioco dopo quattordici minuti con Blayac, per poi raddoppiare in apertura di secondo tempo con Jobello. Il gol che tiene ancora aperto il discorso promozione per il Lelo ha segnato Boissier al 53°. Fischio d’inizio alle ore 18 allo ”Stade Ange Casanova”.Come arrivanoe Le?Ilha la grande chance di confermarsi in2 disputando il match di ritorno in casa, dopo essersi classificato al 18° posto. A Le, i ragazzi di Hervé Della Maggiore, hanno dimostrato carattere ...

cassapronostici : Pronostico Le Mans – Gazelec Ajaccio martedì 28 maggio 2019 -