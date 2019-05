Pamela Prati ospite di Federica Sciarelli | per lei poche riprese e ascolto in silenzio

Blastingnews

(Di giovedì 30 maggio 2019) "Criticateci, ma dopo aver visto questo programma, dopo aver fatto con noi un percorso, complicato ma necessario, perché ci sono donne e anche uomini che stanno per essere truffati da qualcuno che è nascosto dietro una fotografia rubata". Con queste parole, la giornalistaha avviato la puntata di ieri sera del programma Chi l'ha visto?, contestata sul nascere per la clamorosa presenza in studio, annunciata un paio di giorni prima, di, protagonista del falso matrimonio con un uomo inventato, Mark Caltagirone. Il caso televisivo dell'anno della 'vip', sposa mancata di un uomo inesistente, è stato usato ieri in trasmissione per affrontare le cosiddette truffe romantiche on line, che di romantico non hanno proprio nulla, e porre l'attenzione sulla tragedia di molte donne.non è stata mai intervistata, ed è rimasta muta in studio ad assistere ai ...

