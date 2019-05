Overwatch | grazie al Workshop un giocatore ha ricreato Smash Bros

eurogamer

(Di giovedì 30 maggio 2019) Blizzard ha recentemente introdotto all'interno dila modalitàche consente di creare una serie di partite personalizzate modificando una serie di parametri all'interno del gioco.Ebbene, come riporta Polygon, tra gli innumerevoli stage creati con questa modalità, unè riuscito a portare il picchiaduro di Nintendo,. all'interno del titolo di Blizzard.Superwatch, così si chiama la mappa, ha tutto ciò che potete aspettarvi da un gioco di Super: la scelta dei personaggi, il numero di giocatori e lo stesso stile fluido di movimento e attacco. I personaggi mantengono le proprie abilità dal gioco base, ma in più ottengono le opzioni tattiche del picchiaduro in aggiunta come la schivata in aria ed il doppio salto.Leggi altro...

