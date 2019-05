Nave Marina Militare soccorre migranti

fanpage : Sea Watch: '80 migranti su un gommone, nave Marina militare è la più vicina, li soccorra' - repubblica : Sea Watch filma migrante che annega e dà l'allarme: a poche miglia nave della Marina italiana non interviene - ItalianNavy : #naveTrieste, la nuova nave d'assalto anfibio della #MarinaMilitare ha toccato per la prima volta il mare… -

'Cigala Fulgosi' dellaè intervenuta in soccorso deia bordo del gommone che da ieri si trova in difficoltà al largo della Libia. Il recupero dei circa novanta a bordo è già in corso. L'intervento, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, è stato deciso perché le condizioni meteo sono in peggioramento, l'imbarcazione si trova senza motore ed in precarie condizioni di galleggiamento. Al momento non ci sono conferme di eventuali vittime a bordo.(Di giovedì 30 maggio 2019)