Lago Maggiore | va al voto con l' hashish | segnalato 29enne

Sub italiano di 56 anni muore affogato nel Lago Maggiore : mistero sulle cause : È accaduto ieri pomeriggio Tenero, nel Canton Ticino. L’uomo, residente nel Bellinzonese, era su una barca a poca distanza dalla riva e, per cause da chiarire, è caduto in acqua ed è stato riportato in superficie dai colleghi. Purtroppo non è stato possibile salvarlo.Continua a leggere

Atletica – Sorpresa El Otmani nella Lago Maggiore Half Marathon : secondo posto per l’azzurro : Il portacolori dell’Esercito è secondo sui 21,097 km della Lago Maggiore Half Marathon con il miglior tempo italiano degli ultimi 6 anni Ottimo risultato per Said El Otmani (Esercito) nei 21,097 km della Lago Maggiore Half Marathon. Sl traguardo di Stresa (Verbano Cusio Ossola) il 27enne di origine marocchina si è nettamente migliorato nella mezza maratona con il tempo di 1h01:31, terminando la prova al secondo posto, a 23 secondi ...

Trovato morto il surfista disperso nelle acque del Lago Maggiore : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Trovato morto il surfista ...

Lago Maggiore Half Marathon - domenica si corre la 'mezza' più veloce d'Italia : ... organizzata da Sport Pro-Motions Asd, gara che può fregiarsi del titolo di 'più veloce d'Italia' nel 2018, quinta al mondo, e Silver Label Fidal. Partenza anticipata e fissata alle ore 9, mentre ...

Surfista scompare nel Lago Maggiore : ANSA, - NOVARA, 12 APR - Sono in corso da oggi pomeriggio le ricerche di un giovane che stava praticando windsurf nelle acque del lago Maggiore, davanti al lungo lago di Meina. A far scattare l'...

Pasqua - Pasquetta e dintorni nel cultural park del Museo Meina sul Lago Maggiore : Una Pasqua tra natura in 4D e paesaggi romantici sul Lago Maggiore. E’ quanto può offrire il cultural park del Museo Meina nello Chalet di villa Faraggiana. Il luogo accoglierà i visitatori con percorsi multimediali e nel verde: 20 – 21 (Pasqua) – 22 Pasquetta – 25 (Festa della Liberazione) – 27 -28 aprile e 1° maggio e tutti i week-end con orario di apertura 15-18. NELLE ANTICHE SERRE DEI SAPERI La visita al Museo parte dalle antiche Serre di ...