La modalità riservata di Gmail sarà disponibile per tutti dalla fine di giugno

tuttoandroid

(Di giovedì 30 maggio 2019) Il team di Google ha annunciato che ladifinalmente abilitata pergli utenti a partiredel prossimo ​​mese L'articolo Ladiperdiproviene da TuttoAndroid.

HDblog : Gmail: la Modalità Riservata attiva di default per tutti dal 25 giugno - gigibeltrame : Gmail: la Modalità Riservata attiva di default per tutti dal 25 giugno - rendimax : Dal 14 giugno si aggiornerà il sistema di autenticazione tramite Software Token, guarda il video per scoprire cosa… -