Inter-Spalletti addio Ecco Conte Icardi via Edin Dzeko in arrivo

Calcio : Luciano Spalletti non è più l’allenatore dell’Inter. Finisce un connubio durato due stagioni : Luciano Spalletti e l’Inter dividono le loro strade. Quello che ormai era nell’aria da parecchio tempo si concretizza stamane, con un tweet del club nerazzurro che rende nota la decisione. L’allenatore di Certaldo, 60 anni, ha guidato per due volte i nerazzurri al quarto posto in Serie A, mentre non è riuscito a far incidere i suoi uomini in Europa, con l’Inter uscita dalla Champions League e dall’Europa League ...

Inter - gravissimo lutto per l’allenatore Spalletti : è morto il fratello : gravissimo lutto per l’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti. E’ morto nelle ultime ore il fratello maggiore Marcello, come confermato anche dal club nerazzurro attraverso un comunicato. ”FC Internazionale Milano si stringe attorno alla famiglia Spalletti per la scomparsa di Marcello, fratello di Luciano. Al mister, ai suoi familiari e a tutti i suoi cari vanno il pensiero e l’affetto del Club e di tutto il ...

Inter - rimandate le decisioni sulla panchina : è morto il fratello di Spalletti : Luciano Spalletti ha subito un grave lutto in queste ore, l’Inter ha dunque momentaneamente rallentato ogni decisione in merito alla guida tecnica Grave lutto per l’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti. E’ morto il fratello maggiore, Marcello, all’età di 66 anni. Lo rendo noto il club nerazzurro con un comunicato sul suo sito ufficiale. “FC Internazionale Milano si stringe attorno alla famiglia ...

Mercato Milan e Inter - sarà rivoluzione : salutano Leonardo e Spalletti : Mercato Milan- A Milano si respira aria di totale rivoluzione. Secondo quanto riportato dalle ormai note indiscrezioni di Mercato, l’Inter sarebbe ormai pronta a salutare Spalletti per abbracciare l’arrivo di Antonio Conte. Una drastica inversione per cercare di ritornare ai vertici del campionato italiano. Una rivoluzione targata Marotta, il quale affiderà il futuro nerazzurro a […] L'articolo Mercato Milan e Inter, sarà ...

Inter - il messaggio d’addio di Luciano Spalletti : ”Nomi da Champions League. Bravi ragazzi, avete riportato l’Inter nuovamente nel torneo piu’ importante del mondo. Grazie!”. E’ questo il messaggio dell’allanatore dell’Inter Luciano Spalletti che ha affidato a Instagram il suo ringraziamento alla squadra per la qualificazione dei nerazzurri alla prossima Champions League. Il tecnico toscano è ormai prossima all’addio, quella contro ...

Inter - stoccata velenosa di Spalletti : l’allenatore nerazzurro punge la società sul caso Icardi : L’allenatore dell’Inter ha lanciato una frecciata velenosa al suo club in relazione al caso Icardi, gestito non proprio correttamente Luciano Spalletti ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa una volta concluso il campionato, regalando qualche stoccatina velenosa all’Inter e ai suoi detrattori. Piero Cruciatti/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sull’Empoli, ...

Inter-Empoli le voci dei protagonisti - da Spalletti ad Handanovic : Il boato del “Meazza” al triplice fischio di Banti spiega più di mille parole: l’Inter batte 2-1 l’Empoli al termine di una partita pazzesca e prenota un posto per la Champions League 2019-20.Spalletti“Mi aspettavo un match così, perché la volata per essere tra le prime quattro della classe aveva già lasciato intuire che saremmo arrivati all’ultima giornata con tre squadre in lotta – ha ...

Inter - Spalletti : “Io ai saluti? Imparare dal comportamento di Agnelli” : “Alla Juventus hanno messo in discussione Allegri dopo la partita con l’Ajax. Agnelli è andato in conferenza stampa e dopo ha cambiato allenatore. Secondo me si può Imparare da quel comportamento, poi non so…”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti dopo il 2-1 sull’Empoli in merito al suo probabile addio a fine stagione. “Abbiamo fatto una buona gara, è chiaro che avevamo un doppio ...