In Toscana il ' Codice Celiachia' sostituisce i buoni cartacei

Allerta Meteo Toscana : prolungato codice giallo per piogge e temporali : prolungato il codice giallo fino alle 14 di domani, martedì 21 maggio, per pioggia e temporali che saranno più probabili sulla parte settentrionale e nell’interno della Toscana. Lo ha emesso la Sala operativa della protezione civile regionale a causa del permanere della vasta area depressionaria che sta interessando gran parte del continente e mantiene condizioni di instabilità anche sulla nostra regione. Nel pomeriggio di oggi possibilità ...

Allerta Meteo Toscana : prorogato codice giallo per pioggia : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha prorogato l’Allerta Meteo codice giallo per pioggia – già emessa venerdì, e prolungata poi fino alle ore 12 di oggi – fino alle ore 14 di domani, lunedì 20 maggio. Il codice interessa quasi tutta la regione, isole comprese, ad eccezione di Mugello, Val di Sieve e zona di confine con la Romagna. Oggi previsti rovesci sparsi (temporali solo occasionali): attesi ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per pioggia fino alle 12 di domani : Il maltempo interesserà buona parte della Regione Toscana fino alla giornata di domani, domenica 19 maggio. La sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato il codice giallo per pioggia, già emesso ieri, fino alle ore 12 di domani. Il codice interessa quasi tutta la Toscana fatta eccezione per le zone settentrionali e parte della costa. Nel dettaglio oggi, sabato, e domani, domenica, precipitazioni sparse su gran parte della ...

La Sala Operativa della Protezione civile regionale, in considerazione delle condizioni di tempo instabile che continueranno ad interessare la regione, ha esteso il codice giallo per vento a quasi tutta la Toscana, con validità fino alla mezzanotte di lunedì. Emesso codice giallo per pioggia sulle zone settentrionali appenniniche, valido dalle 18 di oggi, domenica, fino alla mezzanotte del 13 maggio.