Giovanni Allevi | «La natura è il futuro»

Noemi e Giovanni Allevi le stelle del Portorotondo Festival. : Saranno Giovanni Allevi e Noemi le star degli eventi in programma a Porto Rontondo per l'estate 2019. Ma gli spettacoli cominceranno subito non solo al Teatro Mario Ceroli ma anche in piazza San Marco e, come sempre, anche nella splendida chiesa intitolata a San Lorenzo. La rassegna si aprirà nel periodo ...

Giovanni Tria : "La preoccupazione per il nostro debito c'è ma non è stata sollevata. Serve una riforma fiscale per alleviare il peso sul ceto medio" : "La preoccupazione per il debito italiano non è stata sollevata in questi giorni": lo ha detto il ministro dll'Economia Giovanni Tria in conferenza stampa al Fondo monetario internazionale. "E' chiaro comunque che la preoccupazione esiste ed esiste anche in Italia". "Abbiamo bisogno di una riforma del sistema fiscale soprattutto per allentare il peso sulle famiglie del ceto medio. Certo - ha aggiunto Tria - non bisogna perdere di vista la ...

Giovanni Allevi lancia una masterclass gratuita : i migliori musicisti andranno in tour con lui : Giovani Allevi compie 50 anni e incontra 400 ragazzi delle scuole superiori invitandoli a non farsi abbattere dalle critiche e al contrario a reagire e a credere fermamente in se stessi. Poi annuncia una masterclass gratuita per i giovani, della quale a breve verranno forniti ulteriori dettagli. "Non fatevi abbattere dalle critiche", sono le parole del cantautore e musicista che racconta di aver trascorso i suoi 50 anni "in un equilibrio ...