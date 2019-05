Dariia Martynova e la sua battaglia per la lingua Even

vanityfair

(Di giovedì 30 maggio 2019), più conosciuta con il suo nome d’arte Neseni (il nome deriva dalla parola «Nes» che significa «felicità»), è nata nel 1991 nel villaggio di Sebyan-Kyuel, nella Repubblica di Sakha (Yakutia), in Russia. Famosa per le sue poesie, si impegna da sempre per sostenere e divulgare la suamadre, la, a rischio di estinzione. Ed è proprio per questo che ora è di passaggio in Italia, per ritirare il Premio Giovani Ostana 2019, da anni impegnato a raccogliere e valorizzare le lingue indigene., può presentarci lae il popolo che la parla? «Glis fanno parte di sei formazioni amministrativo-territoriali della Federazione Russa e laè parlata da circa 5.700 persone su 21.830 persone (dal censimento del 2010). Laha lo status diufficiale in Yakutia, ma ...