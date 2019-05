Vicenza - auto in bilico sul torrente : uomo salvato dai vigili del fuoco : Luca Sablone L'allarme è stato dato da un passante che ha notato l' auto mobilista all'interno della vettura: fondamentale l'intervento dei vigili del fuoco Allerta rossa in Emilia Romagna, che continua ad essere soggetta a forti raffiche di piogge che potrebbero mettere a rischio alluvione 1,2 milioni di famiglie - stando alla stima di Coldiretti. Una tragedia è stata evitata questa mattina poco prima delle ore 8.00, quando i vigili del fuoco ...

Vicenza - auto sbanda e finisce in una pasticceria a Bassano del Grappa : conducente illesa : Si è sfiorata la tragedia ieri a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dove all'improvviso una vettura, precisamente una Lancia Musa condotta da una 79enne, è improvvisamente piombata all'interno di una nota pasticceria della cittadina veneta. Il sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, si è verificato poco dopo le 19:00. In quel momento l'attività commerciale in questione era chiusa, e se fosse stata aperta al pubblico ...