Vicenza | auto in bilico sul torrente | uomo salvato dai vigili del fuoco

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Luca Sablone L'allarme è stato dato da un passante che ha notato l'mobilista all'interno della vettura: fondamentale l'intervento deidelAllerta rossa in Emilia Romagna, che continua ad essere soggetta a forti raffiche di piogge che potrebbero mettere a rischio alluvione 1,2 milioni di famiglie - stando alla stima di Coldiretti. Una tragedia è stata evitata questa mattina poco prima delle ore 8.00, quando idelhanno provveduto a salvare unche si trovava nella propria macchina insul bordo delAgno. L'episodio si è verificato precisamente in via Cal de Guà a Montecchio Maggiore (in provincia di), dove un passante ha intravisto l'mobilista all'interno della vettura in equilibrio precario. #29maggio 08:00 #MontecchioMaggiore(VI),insul bordo del#Agno con una persona all’interno. L’mobilista ...

