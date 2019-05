Pronostico Dundalk vs Sligo Rovers | Premier Division 31-05-2019 e Info

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ireland, 20^ giornata, analisi edi, venerdì 31 maggio. Consigli per la tua scommessa vincente.Saràil big match della ventesima giornata di Ireland. Nell’ultimo precedente disputato fu loa spuntarla, con un due a uno firmato dall’attaccante giamaicano Romeo Parkes e dal difensore delle Bermuda Dante Leverock. I padroni di casa e campioni in carica sono in vetta alla classifica in coabitazione con lo Shamrocke imbattuti da dieci partite in tutte le competizioni.Come arrivano?I campioni in carica d’Irlanda delnon possono fallire questo appuntamento casalingo, perché in quel caso potrebbe approfittarne lo Shamrock con cui è appaiato in vetta alla classifica a quota 43. In casa sono ancora imbattuti con 8 successi e 2 pareggi e 19 ...