Nuovo Apple iPod touch | più potente e con memoria fino a 256 GB

Apple - bentornato iPod Touch : il Nuovo modello dopo 4 anni : Il ritorno del lettore musicale nell'era dello streaming. Costerà 199 dollari. L'azienda lancerà nuovi servizi entro l'anno, dall'Apple TV+ a Apple News+ e Arcade

Apple lancia a sorpresa il Nuovo iPod Touch : (Foto: Apple) Quest’anno Apple sta coltivando una certa passione per le presentazioni a sorpresa. E l’ha confermata con un annuncio a dir poco inaspettato: il nuovo iPod Touch è già acquistabile (online e nei negozi). La nuova generazione succede all’ultima versione che era stata presentata ben quattro anni fa. Migliorano la scheda tecnica e il design. E il dispositivo arriva sul mercato a un prezzo non esagerato. Sembrava che ...

Google sfotte - di Nuovo - Apple : ecco Apple Maps su iPhone Xs a confronto con Google Maps AR su Pixel 3a : L'annuncio mostra un utente che naviga con Apple Maps e solo un punto blu rispetto alla visualizzazione AR simulata in Google Maps su Pixel 3a. Nel confronto affiancato, il dispositivo di Google mostra grandi frecce mobili immediatamente davanti all'utente e in lontananza. Poco prima della fine del breve video di 15 secondi, Google mostra il prezzo di 999 dollari di un iPhone Xs da 64GB rispetto ai 399 dollari necessari per Google Pixel 3a. ...

Nuovo capitolo dello scontro tra Spotify ed Apple. UE sarebbe pronta ad avviare indagine : Ricordate le controversie venute alla luce nei mesi scorsi che hanno visto contrapposte due realtà importanti del mondo della tecnologia come Spotify ed Apple? Tutto è iniziato con quella che, a tutti gli effetti, si è trasformata in una denuncia formale fatta dal colosso svedese della musica in streaming, Spotify. Attraverso un lungo post sul blog aziendale, l’amministratore delegato Daniel Ek aveva lanciato accuse piuttosto pesanti ad ...