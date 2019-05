Jane Fonda | «a 81 anni lancio la mia linea di activewear»

vanityfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Chi ha l’età non può non ricordarsela tutta salti e workout nelle vhs degli’80, quando l’aerobica impazzava e tutte volevano essere come lei, body super sgambati dai colori shock, vita strizzata e scaldamuscoli. Oggi, 40dopo circa,, mitica attrice, attivista e guru del fitness resta un’icona, è sempre bellissima, perennemente in pole position sui red carpet come nelle battaglie che contano. Ma aver vinto tutti i riconoscimenti possibili e immaginabili, aver avuto una carriera sfolgorante non le bastava, non è il tipo da dormire sugli allori. Così, a 81, Barbarella è pronta a far compiere alla sua carriera un ennesimo balzo, saltando a pié pari nel fashion business. Il 5 di luglio, infatti, debutta la primadiche prende il suo nome. https://www.youtube.com/watch?v=UI5i-UQBnxU La collezione è composta da 25 pezzi tra t-shirt (compresi modelli ...

