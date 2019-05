J1 League | pronostici 31 maggio-1 giugno | consigli scommesse 14^ giornata

Pronostici Europa League/ Quote e scommesse Chelsea Arsenal : chi segnerà per primo? : Pronostici Europa League: Quote e scommesse per la finale Chelsea Arsenal, che si gioca questa sera mercoledì 29 maggio 2019 a Baku, Azerbaigian,.

Chelsea e Arsenal alla resa dei conti : i pronostici di William Hill per la finale di Europa League : alla vigilia della finale di Europa League, William Hill, in gioco dal 1934, scende in campo con imbattibili Quote Maggiorate e Speciali Combo da veri campioni. Inoltre, il bookmaker accoglie i nuovi utenti con il codice ITA215, che prevede 15 euro più 200 euro di bonus cashback. Domani sera andrà in scena la seconda finale tutta inglese nella storia del torneo, dopo il match di Coppa UEFA disputato nel 1972 dal Tottenham e dai “lupi” del ...

Pronostici Meiji Yasuda J1 League - 25-26 maggio : consigli scommesse 13^ giornata : J1 League: Tutti i Pronostici valevoli per la 13^ giornata (25-26 maggio) ed i consigli per le scommesseIl Tokyo approccia questo 13° turno con un vantaggio bello consistente di sei punti sugli inseguitori, avendo approfittato appieno del pari tra Nagoya (impegnato domenica in casa con lo Yamaga) e Kawasaki (che se la vedrà con l’Oita).Gare molto importanti sabati in ottica salvezza tra Shimizu e Vegalta, così come quella del Gamba, ...

Pronostici Meiji Yasuda J1 League - 17-18 maggio : consigli scommesse 12^ giornata : J1 League: Tutti i Pronostici valevoli per la 12^ giornata (17-18 maggio) ed i consigli per le scommesseDopo il ko con il Sendai è tempo di riflessioni in casa Sanfrecce, viste le ormai 4 sconfitte di fila che hanno fatto sparire la vetta a 10 punti. Con il Sagan Tosu è importante non sbagliare.La prepotente risalita del Kawasaki passa dalla gara interna contro il Nagoya secondo; due ottimi attacchi e due difese solide, per un pronostico ...

Meiji Yasuda J1 League - 11^ giornata. Pronostici e consigli scommesse 11-12 Maggio 2019 : J1 League 2019: Tutti i Pronostici dell’11^ giornata che si giocherà sabato 11 e domenica 12 MaggioL’11 giornata di J1 League inizia con due anticipi molto soft. Il momento disastroso del Sagan Tosu costa la panchina a Carreras, con la squadra che torna a Myung-hwi Kim in vista del delicato confronto con il Gamba Osaka, a secco di vittorie da ben sei turni. Il Cerezo ha invece rialzato la testa, e in casa cercherà di fermare un buonissimo ...

Pronostici Europa League - le quote di William Hill per le due semifinali : In scena questa sera il primo atto delle semifinali di Europa League. William Hill, in gioco dal 1934, è pronto a scendere in campo a fianco delle formazioni ancora in corsa per il titolo e, per l’occasione, offre imperdibili quote Maggiorate e Special Combo da capogiro. Inoltre, il bookmaker dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA215, che prevede 15 euro più 200 euro di bonus cashback. Archiviate le spettacolari semifinali di ...

Pronostici Champions League - le quote di Sisal Matchpoint su Barcellona-Liverpool : Molto probabilmente la squadra che vincerà la Champions League uscirà dal doppio confronto tra Barcellona e Liverpool, che si può considerare a tutti gli effetti una finale anticipata. Nonostante i precedenti siano dalla parte dei Reds, che hanno eliminato 3 volte su 3 il Barça in confronti europei ad eliminazione diretta, i favori del pronostico sono tutti per Messi e compagni. Sono loro i grandi favoriti della competizione secondo gli ...

J1 League 10^ giornata - pronostici e consigli scommesse 3-4 Maggio 2019 : J1 League 2019: Tutti i pronostici della 10^ giornata che si giocherà venerdì 3 e sabato 4 MaggioLa 10° giornata di J1 League si apre con la sfida tra Sanfrecce, reduci da due ko di fila, e l’arrembante Yokohama Marinos, mentre al Saitama Stadium Gli Urawa Red aspettano un Jubilo Iwata non proprio in forma.Le altre due gare del venerdì sono Kashima-Shimizu e Frontale-Vegalta, con le padroni di casa che hanno ampie possibilità di ...

Semifinale di Champions League – Tottenham e Barcellona favorite? Quote e pronostici di William Hill : Quote imperdibili per le gare di andata delle semifinali di Champions League: Tottenham (2.50) e Barcellona (1.83) le favorite di William Hill Milano, 29 aprile 2019 – Quando il gioco si fa duro, William Hill scende in campo al fianco dei quattro migliori team europei! Tutto è pronto per il calcio d’inizio delle semifinali di Champions League. Il bookmaker, in gioco dal 1934, è pronto ad assicurare un divertimento garantito in compagnia ...

Quote Champions League - i pronostici delle semifinali : La Champions League torna in campo in settimana con le due semifinali di andata Tottenham-Ajax e Barcellona-Liverpool, in programma a Londra e Barcellona il 30 aprile e il 1 maggio. I match di ritorno ...