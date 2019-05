Golfo Aranci Due turisti tedeschi salvati in mare

Maltempo : due turisti tedeschi salvati in porto a Golfo Aranci : Due turisti tedeschi sono stati salvati in mare dalla Security del porto di Golfo Aranci e dalla Guardia costiera dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci , al comando del tenente di vascello Angelo Filosa. I due, di 35 e 50 anni, erano partiti in canoa dalla spiaggia di Nodu Pianu del Comune di Golfo Aranci , incuranti delle cattive condizioni meteo-marine, e sono stati spinti dal vento e dalla corrente fino al porto di Golfo ...

Grande successo a Golfo Aranci per la presentazione del candidato sindaco Mulas : Numerosi contributi sono giunti dagli attuali amministratori che hanno evidenziato l'unità del gruppo che in questi anni ha condiviso l'azione politica e le scelte fatte in paese, così come la ...