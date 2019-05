Fiumicino | sonetti coperti con le svastiche

ilgiornale

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Cristina Verdi Ieri decine di volantini con il testo di poesie celebri erano stati incollati sui muri diper coprire le scritte di Forza Nuova. Oggi sui cartelli sono spuntate delleDaidi Shakespeare alle rime di Guido Cavalcanti, nel giorno del bicentenario dell’Infinito di Giacomo Leopardi le strade della città disono state invase da decine di volantini poetici. Alcuni erano stati usati per coprire, croci celtiche e scritte neofasciste impresse sui muri con la bomboletta spray. L’iniziativa era diventata subito virale. “Amore vs odio”, hanno scritto in tanti su Facebook e Twitter. Ma oggi le poesie sono state di nuovo coperte con le. Nel comune alle porte di Roma è comparsa anche una scritta contro il sindaco Esterino Montino, che, citato dal Corriere della Sera aveva definito l’iniziativa “una risposta originale ...

