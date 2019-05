Di Maio lancia un referendum su di sé per uscire dall' angolo

Luigi Di Maio - il senatore Morra lancia la cabina di regina : "Cinque cavalieri della tavola quadrata" : In pieno caos dopo il crollo alle elezioni Europee, nel Movimento Cinque Stelle spuntano le proposte più fantasiose per decidere cosa farne sia di Luigi Di Maio come capo politico - perdente - sia dell'organizzazione stessa del Movimento. Tra le idee più originali c'è quella del presidente della Com

Di Maio dice no al rimpasto e lancia la fase 2 del governo : Luigi Di Maio lancia la 'fase 2' del governo del cambiamento, rivendica il tanto lavoro fatto dai ministri 5 stelle ("su 10 provvedimenti varati 9 sono targati M5s"), ne elogia il coraggio "nonostante siamo spesso sotto attacco" e avverte l'alleato di governo: dica chiaramente se dopo le europee vuole far cadere Giuseppe Conte. Per quel che riguarda i pentastellati, "siamo pronti ad andare avanti per altri quattro anni", ma sia chiaro che dal 27 ...

Lega - Di Maio : “Telefonate per tornare con Berlusconi? Siano coerenti con il contratto”. E rilancia sul conflitto d’interessi : “Leggo di telefonate di esponenti leghisti per tornare con Forza Italia e Berlusconi, ma alla Lega dico: siate coerenti con il contratto di governo e votate la proposta di legge sul conflitto di interessi“. Lo ha detto il vicepremier M5s Luigi Di Maio, sfidando la Lega di Matteo Salvini, a margine dei un’iniziativa del forum delle associazioni familiari a Roma. E ancora: “Per contrastare efficacemente la corruzione non ...

1° maggio - Di Maio rilancia sul salario minimo. I sindacati : di più dai contratti : Il leader della Cgil, Maurizio Landini, lancia la proposta di un sindacato unico dei lavoratori: 'Non sussistono più le ragioni che portarono alla divisione'. Critico il leader Cinquestelle - 'I ...

Matteo Salvini - Marion Le Pen si sbilancia sui grillini : 'Lui e Di Maio...' : Qual è il suo giudizio sul vicepremier leghista Matteo Salvini ? 'In Francia, Salvini è molto popolare perché incarna il coraggio e la volontà politica ritrovata. Quando Macron lo ha definito lebbra ...

Stupro a Viterbo - Salvini rilancia la castrazione chimica : “Immediata calendarizzazione”. Di Maio : “Presa in giro” : Matteo Salvini torna a cavalcare la battaglia sulla castrazione chimica per gli stupratori. "Nessuna tolleranza per pedofili e stupratori: la galera non basta, ci vuole anche una cura. Chiamatela castrazione chimica o blocco androgenico, la sostanza e' che chiederemo l'immediata discussione alla Camera della nostra proposta di legge, ferma da troppo tempo, per intervenire su questi soggetti. Chiunque essi siano, bianchi o neri, giovani o ...

Di Maio : “Temi che ho lanciato sono nel contratto di governo. Se il Pd vuole votarle… ha l’occasione di redimersi” : “I temi che ho lanciato ieri sono nel contratto di governo ma credo che bisogna accelerare su quei temi. E’ chiaro ed evidente che gli interlocutori sono le forze di governo. Poi se il Pd vuole votare quelle proposte avrà l’occasione di redimersi da quanto non ha fatto in questi anni”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa all’ambasciata italiana in Polonia. L'articolo Di Maio: “Temi che ho lanciato ...

Di Maio lancia le 5 leggi per il 2019 : ‘Da acqua pubblica a conflitto di interessi e taglio stipendi eletti. Lega è con noi?’ : Cinque leggi da approvare entro il 2019 e da fare insieme ai soci di governo della Lega. Che sia un segnale di pace o una provocazione, in piena campagna elettorale per le Europee, Luigi Di Maio ha deciso di rilanciare su cinque temi cari ai 5 stelle: la legge per togliere la sanità dai partiti, quella sull’acqua pubblica, il conflitto di interessi, il salario minimo e il taglio dei parlamentari. “E’ il momento di andare ...

Alitalia : Di Maio - ore importanti - stanno arrivando offerte da privati per rilanciarla : Per completare l'operazione Alitalia, 'sono ore importanti e ce la metteremo tutta per rilanciarla. stanno arrivando le offerte di altri privati, che andranno a comporre il 100% della società'. Lo ...

Ilva - Di Maio : 'Via immunità penale sui reati ambientali'. E rilancia su salute-bonifiche : Il vicepremier, M5s, nel vertice di oggi in prefettura a Taranto con i ministri Costa, Lezzi, Grillo e Bonisoli, promette l'avvio della fase due con il rafforzamento del risanamento dell'area

Bruno Vespa - il doppio sondaggio che lancia Salvini nello spazio : Di Maio e M5s - cifre da piangere : I sondaggi diffusi da Bruno Vespa a Porta a porta lasciano poco spazio a false interpretazioni: la Lega di Matteo Salvini è tornata a crescere nei consensi, così come l'intero centrodestra. Secondo i dati illustrati da Nicola Piepoli, il Carroccio è ora al 31%, in risalita di mezzo punto percentuale

Di Maio sfida Salvini - M5S rilancia su conflitto interessi : Una legge sul conflitto di interessi da portare al piu' presto in Aula. Il M5S rilancia uno dei suoi "totem", quella legge che, nella scorsa legislatura, fu terreno di aspro scontro con il Pd di Matteo Renzi. Il "timing" dell'accelerazione non e' marginale: l'iniziativa arriva infatti sull'onda dell'inchiesta nei confronti del sottosegretario della Lega Armando Siri. Ed e' proprio al partito di Salvini che Luigi Di Maio e il M5S lanciano il ...