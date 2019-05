Davide Astori | il 31 maggio l’inaugurazione del campo a Betlemme

calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Nella data di venerdì 31alle 10.30 verrà inaugurato in Palestina il campetto di calcio a 5 col prato in erba sintetica (con spogliatoi, luci e tribune) per i ragazzini di. “Tutti i giovani, i bambini e le bambine di ogni origine e nazionalità – informa la Lega di Serie A -, potranno giocarci nel nome di un campione dello sport italiano,, e nel segno di Assist For Peace, progetto internazionale che promuove il sogno dell’integrazione in Israele e Palestina. A rendere tutto questo possibile sono state due societa’ di Serie A, la Fiorentina (squadra di cuiera capitano) e il Cagliari (doveha giocato per sei anni), che hanno finanziato il progetto”. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo, il 31l’inaugurazione del...

