Con Samsung Galaxy Note 10 potrebbe arrivare una funzionalità super attesa

In crescendo il Samsung Galaxy Note 9 brand 3 : XXS2CSDJ Con patch di maggio : Sul finire del mese arriva la patch di maggio 2019 anche a bordo dei Samsung Galaxy Note 9 brand 3 Italia, attraverso la serie firmware N960FXXS2CSDJ, che si distingue anche per la parte CSC N960FCKH2CSDC, la CHANGELIST 15792590 e la date build del 29 aprile. Si tratta di un aggiornamento non fine a sé stesso, e che non apporta giovamenti esclusivamente nel campo della sicurezza: sono stati, difatti, inseriti nuovi filtri di bellezza nell'ambito ...

All’attacco il volantino Unieuro Con Huawei Mate 20 Lite - P20 Pro e Samsung Galaxy S10e a prezzi top : Scatteranno ufficialmente il prossimo 31 maggio le offerte riguardanti il volantino Unieuro, tramite il quale sarà possibile acquistare alcuni smartphone Android a condizioni vantaggiose, come si potrà notare soprattutto con Huawei Mate 20 Lite, P20 Pro e Samsung Galaxy S10e. Proviamo dunque ad analizzare le singole promozioni, anche perché potrebbero essere soggette ad unità limitate, al dì là dei tempi entro i quali si chiuderà ufficialmente ...

Problemi di volume massimo Con le cuffie per il Samsung Galaxy S8 Con patch di maggio : Stanno emergendo in queste ore le prime problematiche riguardanti il Samsung Galaxy S8, in seguito al download del recente aggiornamento di maggio. Come avviene con ogni patch che si rispetti, infatti, anche con quella di maggio ci sono delle anomalie riscontrate dal pubblico italiano, secondo quanto abbiamo avuto modo di raccogliere questo martedì. Insomma, dopo aver analizzato le caratteristiche del nuovo pacchetto software, giunto in Italia ...

OnePlus riparte all’attacco e prende in giro iPhone e Samsung Galaxy S10 Con un video : Da OnePlus arriva un nuovo video promozionale dedicato a OnePlus 7 Pro e che, allo stesso tempo, prende in giro Apple e Samsung. Guardiamolo insieme L'articolo OnePlus riparte all’attacco e prende in giro iPhone e Samsung Galaxy S10 con un video proviene da TuttoAndroid.

Display rotto per il Samsung Galaxy S7 : tempi di Consegna Con Smart Repair e Confronto prezzi : Torna attuale un argomento delicato come quello relativo alla rottura del Display per tutti gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S7. Casi a quanto pare non così rari come abbiamo avuto modo di riscontrare nell'ultimo periodo. Dopo il lancio di un'iniziativa ufficiale come Smart Repair, coi relativi feedback da parte dell'utenza che ha deciso di testare immediatamente il programma, occorre un confronto rispetto a quanto vi ho ...

Evidenti passi in avanti per il Samsung Galaxy S10 Con la modalità notturna tramite patch di maggio : Sta iniziando in queste ore la diffusione su larga scala dell'aggiornamento di maggio dedicato ai possessori di un Samsung Galaxy S10. Si tratta di una patch che non si limiterà a portare avanti il solo discorso riguardante la sicurezza del top di gamma 2019, ma che al contrario si rivelerà utilissima per tutti coloro che sono ansiosi di toccare con mano miglioramenti sul fronte fotocamera. In sostanza, si darà continuità a quanto vi abbiamo ...

Scattano il 24 maggio gli XDays MediaWorld Con Samsung Galaxy Note 9 ed iPhone X a prezzo basso : Viviamo giorni molto interessanti per quanto riguarda le offerte MediaWorld, considerando il fatto che dopo il volantino partito pochi giorni fa in Italia (trattato con un articolo specifico sul nostro magazine), oggi 24 maggio sono scattati ufficialmente gli XDays con cui ci potremo portare a casa modelli come i vari Samsung Galaxy Note 9 ed iPhone X a prezzi vantaggiosi. Si tratta di promozioni disponibili solo online, che per forza di cose ...

Samsung abbasserà i gigabyte gratis offerti Con Samsung Cloud : Samsung abbasserà la quantità di GB gratuiti offerti con Samsung Cloud, facendola passare da 15 a 5, ma per il momento il taglio riguarderà solo gli account creati dopo il 31 maggio 2019. L'articolo Samsung abbasserà i gigabyte gratis offerti con Samsung Cloud proviene da TuttoAndroid.

Mentre Huawei soffre - Samsung rinnova la licenza Android Con Google : Mentre Huawei è in grosse difficoltà per il ban USA, Samsung ne approfitta per rinnovare il contratto per la licenza Android con Google. L'articolo Mentre Huawei soffre, Samsung rinnova la licenza Android con Google proviene da TuttoAndroid.

Nuovi traguardi per il Samsung Galaxy S9 Plus Con l’aggiornamento di maggio per la fotocamera : L'aggiornamento del Samsung Galaxy S9 Plus è servito su un piatto d'argento in queste ore: in Italia è partita, a pieno regime, la distribuzione dell'update del corrente mese di maggio proprio per i top di gamma assoluti di questo 2019, nella loro versione no brand e non per i modelli serigrafati. Si tratta di un un pacchetto che integra naturalmente la nuova e ultima patch di sicurezza di Google ma non solo: va ben oltre, con l'obiettivo ...

Non siete Contenti del Galaxy Fold? Ecco come dovrebbe essere il prossimo pieghevole di Samsung : Il brevetto è stato depositato in Corea nel 2015 e negli USA intorno alla fine del 2018, e secondo alcuni è una finestra sul prossimo futuro L'articolo Non siete contenti del Galaxy Fold? Ecco come dovrebbe essere il prossimo pieghevole di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Samsung Smart Repair promette la sostituzione dello schermo dello smartphone a prezzi sContati : Chi ha uno Smartphone Samsung da oggi può beneficiare di nuovi servizi opzionali di garanzia e assistenza presso i centri di riparazione autorizzati. Il produttore sud coreano, fra i più popolari in Italia, ha deciso di attivare nel Belpaese due opzioni a pagamento che permettono agli utenti di rimediare ai danni accidentali, come ad esempio la rottura dello schermo dovuta a cadute o urti, a prezzi scontati rispetto ai listini ufficiali. Smart ...

Le prime voci su Samsung Galaxy A70S gli attribuisCono una fotocamera-record da 64 megapixel : Il record sarà garantito dal recentissimo sensore ISOCELL Bright GW1 svelato di recente dalla stessa Samsung L'articolo Le prime voci su Samsung Galaxy A70S gli attribuiscono una fotocamera-record da 64 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Riparazione super veloce per i Samsung Galaxy Con display rotto : nuovi prezzi dal 23 maggio : Arriva una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda l'assistenza per i Samsung Galaxy non più coperti da garanzia, soprattutto per quanto concerne un problema classico come quello dello schermo rotto. La divisione italiana in queste ore ha concepito un nuovo programma chiamato Samsung Repair, con cui avremo la possibilità di sostituire le componenti rotte con ricambi originali, senza dimenticare i prezzi che sono stati abbassati ed una ...