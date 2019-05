Asia Argento risponde a Morgan | ‘Sfratto non è colpa mia ma sono pronta ad ascoltare’

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 29 maggio 2019) “Mi dispiace che Marco abbia individuato me come capro espiatorio per le sue scelte dissennate ma non ha perso casa permia”: cosìha commentato le dichiarazioni del suo ex compagno, fresco reduce da uno sfratto – come lui stesso ha raccontato in pubblico. Ora il cantautore “dice di volere il mio aiuto. Non capisco in che senso e in che modo” ha proseguito l’attrice e regista che però ha aperto alla possibilità di un chiarimento: “Se davvero questa volta ha preso coscienza della situazione e intende riprendere in mano la sua vita ed iniziare a fare la cosa giusta,ad ascoltare quello che ha da dirmi“.sullo sfratto, attraverso un lungo comunicato diffuso dal suo avvocato Roberto Serio, ha così replicato alle dichiarazioni rilasciate dal giudice di The Voice ...

