Almendra Napoli – Secondo Auriemma l’argentino sarà del Napoli

forzazzurri

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il giornalista e telecronista Raffaele, sulle frequenze di Radio Marte, si è a dir poco sbilanciato sul mercato deparlando dell’acquisto di Augustin. Mercato– Stando a quanto riferito dailacquisto delargentino: il centrocampista del Boca. Siamo alla firma Ci sarebbero solo gli ultimi dettagli da limare, ma siamo alle fasi finali della trattativa.riferisce che l’ultimo scoglio è legato alla tassazione della trattativa. Le cifre in ballo, così come le imposte, sono molto alte. Il club argentino vorrebbe che la cifra pattuita per il cartellino sia al netto delle tasse mentre ilpreferisce parlare di cifra lorda. Il tiro alla fune tra le Società non dovrebbe essere causa dell’arenarsi della trattativa. Ilsta pressando, e non poco, il Boca per la ...

SiamoPartenopei : Radio Marte - Almendra-Napoli, è fatta! Affare in chiusura col Boca, si limano i dettagli per le tasse - sabrina_uccello : Né fisici né tecnici i motivi che spingono #Batista a tenere ancora #Almendra in panchina. E sono gli stessi sui… - 100x100Napoli : #Almendra vicino al passaggio al #Napoli. -