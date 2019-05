A Betlemme un campetto intitolato a Davide Astori per promuovere l’integrazione nel segno

sportfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Verrà inaugurato tra due giorni ailda calcio per bambiniE’ passato più di un anno ormai dalla tragica scomparsa di, ma il ricordo del calciatore ‘viola’ è ben impresso nella mente e nei cuori di tutti i suoi parenti, amici, colleghi e tifosi. Grazie all’idea del manager Luca Scolari dell’ong, tra due giorni verrà inaugurato a aun nuovo campo da calcio a 5 per ragazzini,proprio a. Un progetto speciale, finanziato dalle società di Cagliari e Fiorentina e realizzato da “Assist for Peace“: “attraverso un pallone e un prato vedel’integrazione in Israele e Palestina“. L’inaugurazione del campo,Playground“, si terrà venerdì 31 maggio e saranno presenti i genitori del ...

