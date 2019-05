Un colpo giusto ci vuole La bufera sull' ex candidato sindaco di Catania del

agi

(Di martedì 28 maggio 2019) Il consigliere comunale didel Movimento 5 stelle, Giovanni Grasso, potrebbe essere espulso dal gruppo consiliare, denunciato ai probiviri e alla Procura dia causa di una telefonata in cui parla con il vice, Roberto Bonaccorsi, di come mettere a tacere la capogruppo M5s Lidia Adorno, entrata in contrasto con lo stesso Bonaccorsi. Grasso e il vicenella loro conversazione - finita casualmente in una chat - ricordano la seduta del consiglio comunale dello scorso 20 maggio, in cui Bonaccorsi aveva affermato di essere pronto a querelare la Adorno. Una linea che Grasso mostra di approvare. Bonaccorsi, riferendosi alla capogruppo M5s, dice a Grasso "l'antappano al muro" (la sbattono al muro) e, successivamente, Grasso pronostica: "Questa (la Adorno, ndr) non la finirà", aggiungendo "a questa o ci date aiuto o non la finisce perché non lo capisce". Ed è a ...

