Polvere di stelle di Ligabue | testo e significato | un invito agli esseri umani a

(Di martedì 28 maggio 2019)didi, il nuovo singolo di Lucianoin rotazione radiofonica da venerdì 24 maggio. Il brano è il terzo inedito estratto da “Start”, l’ultimo lavoro discografico del rocker emiliano rilasciato lo scorso 8 marzo. In attesa del Tour estivo 2019, Lucianorilascia in radio il nuovo singolo Lucianotorna in radio con un nuovo singolo intitolato “di” ed estratto da “Start”, il dodicesimo album registrato in studio dal rocker di Correggio e pubblicato lo scorso 8 marzo su etichetta Zoo Aperto. Il terzo brano inedito arriva dopo il successo ottenuto da “Luci d’America” e “Certe donne brillano”, rilasciato lo stesso giorno del suo ultimo lavoro discografico già certificato disco di Platino dalla FIMI. Il nuovo singolo diarriva a poche settimane ...

