Migliori selfie di sempre con l’ASUS Zenfone 6 | lo dice anche DxOMark

(Di martedì 28 maggio 2019) Vi aspettavate che l'ASUS6 venisse eletto re dei-phone? Probabilmente sì, visto che la fotocamera posteriore può agirecome comparto anteriore grazie ad uno speciale meccanismo cui l'unità deve il nome di 'Flip Camera'.non ha dubbi a riguardo: sono 98 i punti aggiudicati dal device in relazione ai, riuscendo,se solo di un punto, a fare meglio del Samsung Galaxy S10 5G. Per quanto riguarda gli scatti catturati dal frontale (l'unico elemento fin qui analizzato dagli esperti di), bisogna precisare che il laboratorio ha preso in considerazione solo i ritratti (singoli, madi gruppo).Il meglio di sé l'ASUS6 è riuscito a farlo registrare relativamente alla videoregistrazione, dall'alto dei suoi 93 punti (fino a questo momento nessun altro device era riuscito a fare così bene). Sono davvero buoni i dettagli che il top di ...

