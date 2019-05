Meteo | è allerta per il Nord | “pugnalata” del Vortice Polare a fine Maggio !! | allarme

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) Massimaper ilItalia che è già da giorni sotto una pioggia battente ma stasera verrà investito da una nuova perturbazione proveniente dall’oceano Atlantico settentrionale: è una clamorosa “pugnalata” del, fuori stagione, tanto che le temperature crolleranno considerevolmente, al punto che sulle Alpi tornerà la neve oltre i 1.400 metri di altitudine. La colonnina di mercurio precipiterà a +10°C a valle, in pianura Padana, dove avremo violenti temporali con grandine e raffiche di vento superiori ai 100km/h. Non si può escludere la formazione di pericolosissimi tornado. Temporali molto violenti si abbatteranno su tutto ilnella nottata, per poi concentrarsi nel corso della giornata di domani, Mercoledì 29, sull’Emilia Romagna e al/Est (Veneto e Friuli Venezia Giulia). L’Emilia Romagna è ad alto rischio di una ...

DPCgov : ??? Sapere cosa può succedere durante un’allerta è il primo passo per evitare situazioni di pericolo. L'allerta non… - DPCgov : ?? #AllertaARANCIONE domani, lunedì #20maggio, su Emilia - Romagna. #AllertaGIALLA su sei regioni al Centro-Nord. Co… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, martedì #21maggio, per rischio idraulico in Emilia-Romagna e Veneto. ?? #allertaGIALLA i… -